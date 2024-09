Princ Hari napunio 40 godina i na račun mu odmah leglo 8,6 miliona: Vilijam besan zbog kraljevskog pravila, ne može da prežali

Kada su u januaru 2020. princ Hari i Megan Markl napustili kraljevske dužnosti i odselili se iz Velike Britanije, odnosi s članovima porodice naglo su zahladili. U svojim memoarima "Rezerva" Hari je optužio brata, ali i Kejt Midlton da su se loše ponašali prema Megan.

Otkrio je i dosad nepoznate detalje o životu kraljevske porodice, a oni su mu to i te kako zamerili. I dok su Megan i Hari gostovali kod Opre Vinfri i snimili dokumentarnu seriju za Netflix o načinu života u britanskoj kraljevskoj porodice, a za ta dva istupa su dobili milione, na neko vreme bi sada mogli da prestanu da govore o Harijevim jer će novac dobiti na drugi način.

foto: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hari danas slavi 40. rođendan, a to za njega znači samo jedno - konačno će dobiti veliko nasledstvo. Čak 8,5 miliona dolara iz kraljevskog fonda leći će na njegov račun. Reč je o fondu koji je osnovala njegova pokojna prabaka, majka kraljice Elizabete II. Umrla je 2002, a pre smrti je osnovala fondaciju za svoju porodicu vrednu 90 miliona dolara. Jedan od uslova bio je da će Hari dobiti svoj deo kad napuni 40.

Iako je zabio nož u leđa svojima više puta otkako je preselio u Ameriku, a pojedinci tvrde da još nije svestan koliko će se kajati što je sve ostavio zbog žene, Vilijam i Kejt nisu mogli ništa da učine da Hari ne dobije tu veliku finansijsku injekciju. Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdi da su Kejt i Vilijam poludeli zbog količine novca koji dobija Hari.

foto: CBS Sunday Morning / Ferrari / Profimedia

"Vilijam je prilično zgrožen što će Hari još jednom dobiti novac i odnositi milione nazad u svoj dom u Montekitu, a da za to nije ni prstom mrdnuo. Ne može da učini ništa u vezi s tim, osim da odmahne glavom. Ali da je bilo po njegovoj volji, Hari ne bi dobio ovu platu. Vilijam ne misli da je njegov brat u ikakvoj poziciji da dobije ovu milostinju. I daje do znanja da misli da je to prilično pokvarena situacija", rekao je izvor za strane medije.

Navodno je Vilijama razbesnelo i to što on za 40. rođendan nije dobio toliko novca, pa se veruje i kako je stariji brat ljubomoran na mlađeg. Hari i Megan imaju dvoje dece, sina Arčija (5), koji je rođen u Velikoj Britaniji i ćerku Lilibet Dajanu (3), koja je rođena u Americi.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S.)

