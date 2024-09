Žestoke svađe, strastveni odnosi i zavisnost od slave: Prvi muž Dženifer Lopez bez milosti "Znam kako je s njom, razumem Bena"

Čini se da je lični trener i povremeni glumac i producent Ohani Noa (49) imao dobar predosećaj kada je u razgovoru za Daily Mail, u avgustu 2022. godine poželeo sve najbolje Dženifer Lopez i Benu Afleku, ali i izrazio sumnju da će Bennifer 2.0 potrajati.

"Džen voli da bude zaljubljena, ali verila se šest puta. Ben je njen četvrti suprug. Ja sam bio suprug br. 1 i rekla mi je da sam ljubav njenog života. Kada smo legli u postelju u noći našeg venčanja rekla je da ćemo biti zauvek zajedno", rekao je tada Noa.

Pre tri nedelje, samo dve godine od venčanja, Lopez i Aflek predali su papire za razvod. Dogodilo se to nakon četiri meseca ispunjena tračevima i medijskim napisima "hoće - neće". "Najveća ljubavna priča", kako je njihovu vezu zvala Dženifer je završila.

Novinarka Daily Maila Lina Das odlučila je da ponovo intervjuiše Ohanija Nou, koji očigledno jako dobro poznaje svoju bivšu suprugu. U ekskluzivnom intervjuu on je otkrio svoje reakcije na njen razvod od Afleka, razmišljanja o tome šta će biti dalje, te "kako je zaista biti suprug Džej Lo".

Njih dvoje su se venčali 1997. godine i Noa je jedini od njenih bračnih partnera i verenika koji ju je poznavao i voleo i pre nego što će postati globalna zvezda. On, kažu, zna kako je biti s njom i kako je razvesti se od nje.

Noa je opisao kako je jednom prilikom, neposredno pre nego što će im se brak raspasti, sedeo u njihovom domu u Los Anđelesu nakon žestoke svađe. Dženifer je bila na drugom kraju velike vile, u spavaćoj sobi i kiptela od besa. Zatim ga je nazvala, jer je kuća bila toliko velika da je ne bi čuo ni ako viče, i rekla mu da dođe u spavaću sobu. Usledio je susret u krevetu, jedan od najstrastvenijih u celom njihovom braku.

- Bilo je predivno, ali u isto vreme jako tužno, jer smo duboko u sebi bili svesni da smo stigli na kraj našeg puta. - ispričao je.

Niko ne zna da li je tako bilo i u braku Džen i Bena, ali onaj s Ohanijem kao da je napravio neki obrazac za one koji će uslediti - s plesačem Krisom Džadom, pevačem Markom Entonijem, a na kraju i s Aflekom.

Lina Das piše da je pevačica koristila čak i isti nadimak za Ohanija i Afleka, obojicu je od milja zvala Papi, tatica na španskom jeziku.

- Bio sam prvi, pionir - rekao je Ohani Noa - Bio sam uz nju kao podrška na početku karijere kada se borila s napetošću i nesigurnošću. Bio sam stvarno dobar suprug, jer verujem u brak. Kada smo se razveli, srce mi je bilo slomljeno. Imao osećaj da joj više nisam bio potreban kada je dobila sve što je želela od mene.

Venčali su se otprilike godinu i po od prvog susreta. Brak je trajao samo 11 meseci. Ohani u intervjuu tvrdi da je uložio mnogo vremena i napora u vezu.

I danas atraktivan muškarac, on ima priču čestu za Kubance u SAD, u zemlju je ušao ilegalno, kao 15-godišnjak, prošavši sa šest prijatelja opasni put od 180 kilometara od Kube do Floride na čamcu na naduvavanje. Radio je sve i svašta, od pranja automobila na ulicama Majamija, pranja sudova u restoranu pevačice Glorije Estefan "Larios On The Beach", da bi napredovao do mesta konobara. Imao je 22 godine kada je u restoran i njegov život ušla tada 27-godišnja Dženifer. Zgodni konobar zapao joj je za oko.

I u ovom, kao i dosadašnjim intervjuima, ponovio je kako nije imao pojma ko je ona, ali je pomislio kako je "najlepša žena koju je ikad video". Imala je i neverovatno telo.

- I još uvek je tako - rekao je. Vratila se i sledećeg dana, a njen asistent je tražio da ih poslužuje Noa.

Ona nije baš dobro znala španski, on je natucao engleski, ali dobro su se razumeli i puno se smejali.

Te 1996. godine Lopez je u Majamiju snimala film "Krv i vino" sa Džekom Nikolsonom i Majklom Kejnom. Na kraju zabave nakon zadnje klape, asistent je u Dženino ime pozvao Ohanija da im se pridruži u nastavku slavlja u jednom klubu. Plesali su, poljubili se i bilo je "kao da se oduvek poznaju".

Nakon toga usledili su astornomski telefonski računi jer su satima pričali kada se ona vratila u Los Anđeles. Nekoliko nedelja kasnije pozvala ga je da bude njena pratnja na premijeri. Iznajmio je odelo i s njom prošetao po crvenom tepihu, a pritom je osećao napade panike zbog kamera koje su bljeskale i zbog vike obožavatelja. Prisetio se kako mu je, nakon što je upoznao Majkla Kejna, glumački veteran rekao da ne brine i da će se navići na sve.

Te večeri su prvi put vodili ljubav i bilo je savršeno.

Na pitanje da li je razmišljao o tome šta žena na putu prema vrhu vidi u konobaru s Kube, Noa kaže: "Da. Pitao sam je zašto ja, običan tip".

- Znam, ali vidim u tebi nešto posebno što nisam videla u drugim muškarcima s kojima sam radila - odgovorila mu je, a on je pomislio kako je srećnik.

Za razliku od kasnijih njenih veza, paparaci nisu previše progonili par. On se preselio u njen stan i radio za firmu koja je obezbeđivala hranu za ekipe na filmskim setovima. Ponekad bi joj se pridružio na njenim snimanjima. Vikende su koristili za šoping, odlaske u bioskop, jeli u malim restoranima. Oboje su plaćali, ona ga je predstavila prijateljima i nikad se nije osećao isključenim. Bili su srećni i zaljubljeni.

- O braku smo počeli da pričamo vrlo brzo nakon početka veze. Otprilike godinu i po nakon našeg susreta zaprosio sam je.

Lopez je ozbiljno zagazila u vode slave u to vreme, jer je dobila ulogu Selene u biografskom filmu o slavnoj pevačici koju je ubio obožavatelj. Na zabavi za kraj filma Noa je kleknuo na jedno koleno pred ekipom koja je aplaudirala i bodrila ih. Prsten sa zelenim dijamantom platio je 15.000 dolara. Onaj koji je dobila od Afleka koštao je 5,6 miliona dolara.

- Ipak, u ono vreme 15.000 dolara je bilo mnogo novca - rekao je u intervjuu i ispričao kako Dženifer nije bila jedna od onih mladi koje se pretvore u čudovišta i pokušavaju da kontrolišu svaki trenutak. Bila je opuštena i sve su elegantno rešavali s organizatorom venčanja. Ono se dogodilo u dvorištu njihovih prijatelja u Majamiju, a za medeni mjesec nisu otišli predaleko nego u Ki Vest. Prema njegovom opisu, bio je to tipičan medeni mesec - obilazili su muzeje, vozili se u čamcu, uživali jedno u drugom. Sve je bilo jednostavno, skromno, čisto, a ne kao njen medeni mesec u poslednjem braku.

- Na nekim fotografijama Ben izgleda kao da želi da bude s njom tamo, ali ne želi da ga snimaju. Mogu to da razumem. Venčanje je za svakoga, medeni mesec je za mladence - komentarisao je.

Njihov bračni život bio je prijatan. Radili su, zajedno kuvali večere, najčešće jednostavna jela iz latinoameričke kuhinje. Nije potrajalo.

Ohani je pogledao i dokumentarac koji je Dženifer snimila za Netflix, "The Greatest Love Story Never Told", u kom govori o svojoj vezi s Benom. Pronašao je niz paralela u njihovim brakovima, poput pitanja "Izgledam li debelo u ovom?" kod isprobavanja haljina ili nervoze koju ona oseća kod svakog filma, mnogo bezrazložnog nedostatka samopouzdanja. Rekao je i kako ju je, kada bi dobila napade nervoze, bila nesigurna i plakala tešio i govorio joj: "Ti to možeš".

On smatra da je njihovom braku jednim delom presudila njena želja za pažnjom javnosti nakon uspeha filma "Selena". Njen stav prema fotografima koji su je pre nervirali tada se promenio. Ohani je shvatio da je počela zaista da uživa u medijskoj pažnji, te joj čak i prigovorio zbog toga.

Napetost se pojačala kada su ljudi iz njene muzičke kuće počeli da je podstiču da se češće pojavljuje u klubovima u Majamiju i Njujorku sa Šonom Kombsom ili Pi Didijem, s kojim je sarađivala na albumu. Ohani je za to vreme vodio klub "Conga Room" u kom je ona imala vlasnički udeo. Bilo mu je sve teže da održava privid da je u braku sve dobro i sjajno.

I tu vidi paralelu s njenim brakom s Benom Aflekom, posebno kada su objavljene fotografije s dodele Gremija 2023, na kojima je savršeno jasno da Dženifer opominje Bena zbog namrštenog izraza lica. Ohani se seća kako su njih dvoje raspravljali u automobilu o nečemu, a 20 minuta kasnije morali da se prave kao da je sve u redu i izađu pred foto-aparate nasmejani.

- Kada smo prolazili kroz pakao, a morali da idemo negde kao par, i ja sam bio loše volje. Znao sam da nismo dobro. Mrzeo sam crvene tepihe. Pokušavala je da me nagovori da idem s njom, ali odbijao sam, nisam želeo da se pretvaram - prisetio se.

On je, tvrdi, bio taj koji je rekao da je brak gotov, a nekoliko dana kasnije dobio je papire za razvod. Navodno je dobio 50.000 dolara u nagodbi, nakon što su se razveli u januaru 1998. godine. Nije to baš bio miran razvod. Dobio je otkaz, tužio je, izgubio...

- Nikad nisam pogledao drugu ženu dok sam bio s njom, a činilo se kao da sam ja loš dečko u toj priči. Njeni ljudi želeli su da ona bude dobrica, jer je stizao film, pa album. Nisu želeli negativan publicitet. Zvučalo je kao da ja ne želim da budem s njom, a u stvari je bilo obrnuto - rekao je.

Slično se, kaže, dogodilo i Afleku kog su poslednjih nedelja njeni prijatelji u medijima nazivali sebičnim muškarcem koji se duri, nemoguće je ugoditi mu i stalno je negativan.

On je upoznao Bena i smatra da je sjajan tip koji, iako je često u centru pažnje, jako drži do privatnosti. Lopez je, pak, osoba koja voli da bude stalno u žiži interesovanja.

Bez obzira na sve, pojasnio je u intervjuu, nikada joj nije poželeo zlo. Nema prema njoj nikakvih negativnih osećanja. I ne, da se prilika ukaže, nikad mu ne bi palo na pamet da postane njen peti suprug.

Ima i savet za J. Lo.

- Neka ostane sama, neka uzme godinu dana pauze. Ako sretne nekog novog, neka to drži za sebe i neka se ne udaje ponovo. Kada ste s nekim, morate da provodite zajedno kvalitetno vreme, a ne da razmišlja o kamerama. Rekao bih joj samo: "Moraš biti ti da bi pronašao sebe".

