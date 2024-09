Model, aktivistkinja i autorka kuvara Padma Lakšmi danas ima 54 godine, ali svojim izgledom postidela bi i mnogo mlađe koleginice. Zanosna lepotica izgleda sjajno, ali njena lepota nije joj uvek bila blagoslov. Štaviše, često joj je stvarala probleme u životu.

Slavna lepotica 1999. upoznala je čuvenog pisca Salmana Rušdija, smatrala ga je elokventnim i inteligentnim, što ju je odmah osvojilo. Ona je tada imala 28, a on 51 godinu. Toliko joj se svideo da ga je kasnije čak uporedila s Ernestom Hemingvejom u jednom intervjuu. "Zamislite mladu ženu u dvadesetim godinama, koja voli knjige i koja je tek objavila svoj prvi mali kuvar, kako joj dolazi ovaj muškarac", rekla je tada.

foto: Courtesy Bare Necessities/Mega / The Mega Agency / Profimedia

"Mislim, on je bio najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Činjenica da je neko takvog stasa i kalibra bio čak dovoljno zainteresovan za mene da bi poželeo da me odvede na ručak bila mi je nekako neverovatna", dodala je, prenosi magazin People.

Prvi dejt imali su u Central Parku, a odmah su završili u krevetu. "Zaveo me svojim rečima, odmah sam se zapalila za njega", priznala je tada.

Padma Lakšmi i Salman Rušdi foto: MARCEL ANTONISSE / AFP / Profimedia

Iako je pisac bio u braku s trećom suprugom kada su se on i Padma upoznali, na kraju se razveo i 2000. počeo da živi s atraktivnom manekenkom. Četiri godine kasnije su se i venčali, a u početku je to bio vrlo lep i srećan brak, prepun strasti. O njihovoj početnoj bračnoj sreći Lakšmi je pisala i u svojoj autobiografiji "Ljubav, gubitak i šta smo jeli".

"Za mene je to bilo divan period jer sam konačno imala nekoga ko me razume, jer je i on bio Indijac, a takođe je živeo na Zapadu i bio je vrlo spretan u usklađivanju ta dva sveta", pojasnila je lepotica, preneo je magazin People.

foto: BORIS HORVAT / AFP / Profimedia

Međutim, iako su mnogi bili uvereni da je on drži kao kap vode na dlanu, realnost je bila drugačija. Nakon venčanja, usledili su bračni problemi. Iako tada Padma još nije znala svoju dijagnozu, često je bila prikovana za krevet i u velikim bolovima, što je bila posledica endometrioze.

Zbog toga joj je bio problem da ima intimne odnose sa suprugom, a Rušdijeva stalna potreba za seksom bila je u sukobu s njenim zdravljem. U jednom trenutku se toliko naljutio zbog nedostatka intimnosti u braku da je njihovu vezu nazvao "lošom investicijom".

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U svojoj biografiji Padma je otkrila i da je svake godine morala da ga teši nakon što bi izgubio u trci za Nobelovu nagradu. "Mislim da je on to shvatio lično, i mislim da se osećao odbačenim, mogu to da razumem", izjavila je kasnije u jednom od intervjua.

Ogorčenost u braku sve je više rasla kako je njena karijera napredovala, a njoj je bilo važno da izgradi svoj identitet. Nije želela da bude njegova "druga violina", kako je on to jednom prilikom javno izjavio.

foto: CAPR / Backgrid UK / Profimedia

Lakšmi je 2016. otkrila i detalje o odnosima s drugim imućnim muškarcima, poput sada već pokojnog Tedija Frostmana, generalnog direktora medijskog carstva IMG i Adamom Delom, američkim rizičnim kapitalistom i bratom osnivača firme za proizvodnju računala Dell Inc.

Del i Lakšmi zabavljali su dve godine, ali kad su raskinuli, ona mu je rekla da je trudna i da je Forstman otac njenog deteta. To se kasnije pokazalo netačnim, Del je bio otac njene ćerke Krišne, a on je to dokazao i DNK testom.Iako je otkriveno da nije otac, Forstman je Padminoj ćerki ostavio dve milijarde dolara vredan fond.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Što se tiče Adama Dela, slavna lepotica od početka je govorila da je taj odnos "bio greška", ali da je to "izbor koji je tada donela". Zanimljivo, svoju romansu su obnovili 2017, ali je 2021. Padma definitivno završila s tim odnosom.

Lakšmi je bila u vezi i sa slavnim glumcem Ričardom Girom, a poslednja romansa koja je javnosti poznata bila je ona s pesnikom Teransom Hejesom. Danas je bivša manekenka navodno slobodna i isključivo je fokusirana na ćerku i karijeru.

