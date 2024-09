"Sipao mi je drogu u piće i silovao me" Šok priznanje rijaliti zvezde: "Probudila sam se s rukama prikovanim za krevet..."

Zvezda "Selling Sunseta", popularnog Netflixovog rijaliti šoua, Meri Bonet, u svojim novim memoarima "Selling Sunshine", koji će se uskoro naći na tržištu, otkrila je kako ju je poznanik drogirao i seksualno napao.

U odlomku koji je objavio People, tačnije u šestom poglavlju knjige pod naslovom "Dno kamena", agentkinja za luksuzne nekretnine podelila je s publikom događaj od pre deset godina koji se odigrao na Dan sećanja. Tada je upoznala čoveka kog je nazivala samo "Džo", a posledice tog užasnog iskustva još uvek je, navodi, proganjaju. Bonet je bila pozvana u Džoov dom u Los Anđelesu, gde je očekivala da će joj se pridružiti još jedan njihov prijatelj s kojim se pre družila. Plan je bio da "izađe sa zabavnom grupom". Džo joj je tada, kako otkriva, ponudio čašu "izrazito plave tečnosti" za koju je tvrdio da je koktel od votke. Bonet piše da je zbog pića počela da se oseća "omamljeno" i potom se onesvestila.

"Kad sam se probudila, bila sam na Džoovom krevetu, s rukama prikovanim za njegov dušek i pantalonama oko članaka. Bio je na meni i u meni", ispričala je. Stan je napustila urlajući i tresući se.

"Morala sam stvarno da se vratim u situaciju u koju više nikada ne želim da se vratim i stvarno razmislim o tome kako bih je ispravno opisala", nastavila je priču, dodajući da je morala zbog svega dugo da ide kod terapeuta. Nakon incidenta Bonet je odlučila kako više nikada neće ići u kuće ljudi koje ne poznaje.

"Neću biti sama ni s jednim muškarcem s kojim nisam prijateljica najmanje pet godina ili koji je 100 odsto homoseksualac, tako da znam da sam sigurna", piše u svojoj knjizi. Bonet (44) je People izjavila kako je dobila podršku od Amanze Smit i Taje Digs. Takođe je rekla da joj je njen bivši Džejson Openhajm, bio "jako dobar prijatelj, silno utešan i zaštitnički nastrojen". Šta je proživela tek je kasnije priznala svom suprugu Romejnu Bonetu, za kog se udala 2018.

"Rekao mi je: ‘Oh dušo, žao mi je što si prošla kroz to‘. Mislim, svaki dobar muž bi to učinio. Samo mi je pružao veliku podršku. Na primer, kad sam imala problema sa seksom, jer se samo podsvesno i nenamerno nekako ukočim ili ako me neko dodirne, a nisam to očekivala, on mi je bio velika podrška i pokušavao je da situaciju ne shvati lično, razume da je to samo okidač", kazala je za novine.

Za neupućene, rijaliti "Selling Sunset" ušao je u svoju osmu sezonu i prati priču o životu grupe žena koje se bave prodajom nekretnina u Los Anđelesu za elitnu The Oppenheim Group i posluju s bogatima, slavnima i uticajnima.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

