Slavica Eklston, koja je sada zvanično Slavica Malić, jer je promenila prezime, uzevši ono majčino, rođena je u Rijeci, zbog čega je neretko i smatraju Hrvaticom. Međutim, roditelji ove svetski poznate dame su Srbi, koji su rođeni i živeli su u Republici Srpskoj, a i sama Slavica je veliki deo detinjstva provela u selu Maglajani pored Laktaša, odakle je njen otac Jovo Radić.

Nemanja Pančić

Slavica je imala relativno teško detinjstvo u siromašnoj porodici, a situacija je postala još gora kada su se njeni roditelji razveli. Ona je kao tinejdžerka čak završila i u popravnom domu zbog krađe, iako nisu poznati detalji niti je ikada pričala javno o tome. Kasnije se ova visoka, vitka brineta probila u bivšoj Jugoslaviji pozirajući golišava za čuveni magazin "Start", kada je i zapala za oko modnim fotografima i agentima. Ubrzo se obrela u Italiji gde je otpočela njena ozbiljna karijera u svetu modelinga. Ipak, u svetsku elitu dospela je preko braka sa milijarderom i vlasnikom Formule 1 Bernijem Eklstonom.

Kako su se upoznali i zavoleli Berni i Slavica Eklston?



O tome kako su se Berni i Slavica upoznali postoji mnogo priča na internet nebu, ali jedno je sigurno - bilo je to na trci Formule 1. Najrelevantnija verzija je ona iz Bernijeve biografije autora Toma Bauera "No Angel: The Secret Life of Bernie Ecclestone", pa upravo nju i donosimo.

U septembru 1982. na trkačkoj stazi u Monci kontroverzni milijarder primetio je lepu, visoku manekenku kako stoji i ćaska sa svetskim šampionom Nelsonom Pikeom u boksu ekipe. Bila je to Slavica, koja se na trci obrela kao manekenka brenda Fila, jednog od sponzora trka.

"Gubi se odavde", naredio je Berni ovoj 23-godišnjakinji. "Ostajem ovde", odgovorila mu je ona grubo na lošem engleskom, ne znajući sa kim uopšte razgovora. "To je moja dužnost", dodala je.

"Baš me briga. Nema žena u boksovima. Napolje", insistirao je Eklston, koji je tada imao 51 godinu. "Ako mi priđeš bliže, udariću te", uzvratila mu je svojim teškim naglaskom.

Impresioniran njenim žestokim odgovorom, Eklston joj se potom predstavio, a zatim ju je pozvao na ručak. Slavica je kasnije pitala jednog poznanika fotografa: "Upoznala sam nekog tipa i rekao mi je da je on glavni za Formulu 1. Misliš da je to istina?".

Eklston je u tom trenutku već imao devojku - Tuana Tan bila je njegova partnerka već 17 godina; kuvala mu je, peglala odeću i čak je svakog jutra cedila pastu za zube na njegovu četkicu! Par je imao uigranu rutinu u svom domu koju nikada nisu menjali. Slavica je bila sušta suprotnost tome - vatrena, zabavna i izazovna. Razlika od 28 godina i 30 centimetara u visini nisu bile nikakva prepreka u Bernijevom umu.

"Dođite sledeće nedelje u Las Vegas", predložio joj je Berni. Slavica je zaista stigla na tu poslednju trku u sezoni - bio je to početak turbulente ljubavi koja će trajati 25 godina!

Slavica i Berni ponovo su se sastali u Sao Paulu, na početku trkačke sezone 1983. na Velikoj nagradi Brazila. Manekenka je tada imala ugovor sa Armanijem, reklamirajući njihove komade na ovom sportskom događaju. Nelson Pike, koji je tada vozio za Eklstonov tim "Brabama", bio je čest svedok njihove interakcije, pa je jedne noći prepričao detalje svojoj devojci: "Berni i Slavica se svađaju kao u paklu. Berniju ne smetaju ničija s**nja, ali ne može da podnese ono što mu ona govori".

Pike je smatrao da je Slavica teška, hladna, glasna, pa čak i neelegantna. Nije mogao da razume interesovanje svog šefa za nju, ali Eklston je uživao u živahnoj i zabavnoj prirodi ove visoke, moćne žene. Međutim, nakon trke u Brazilu, Eklston se ipak vratio u svoj penthaus u Londonu i nastavaio je svoj život sa Tuanom, i tako je bilo sve do maja 1984. godine.

"Moram nešto da ti kažem", rekao je Eklston Tuani, priznavši joj da je uporedo imao aferu sa Slavicom i da ona treba da se porodi u junu. "Rekla mi je da će se vratiti u Hrvatsku i da nikada neću videti dete, ako ne budem živeo sa njom", objasnio je svojoj partnerki uz suze i još jednu rečenicu: "Rekla mi je da ne može da ima decu".

Turbulentan brak pun dramatičnih svađa i javnog ponižavanja



"Ona te ucenjuje", poručila mu je Tuana. Eklston se neko vreme dvoumio između nje i Slavice, ali je na kraju odleteo u Hrvatsku gde se manekenka već porodila i dobila njihovu prvu ćerku Tamaru, nakon čega su otpočeli zajednički život u Londonu. U julu 1985. par se registrovao kod matičara samo sa svedocima, a nisu imali čak ni svečani ručak - nije bilo mesta u restoranu koji su izabrali, a Bernija je mrzelo da traga za drugim mestom, pa je otišao pravac u kancelariju.

Tokom njihovog braka često su mogli da se čuju cinični komentari da su on i Slavica bili iste visine kada je Berni stajao na novčaniku. Ipak, par se voleo na sebi svojstven način, a milijarder je bio oduševljen što je ponovo otac - već je imao ćerku iz prvog braka, ali je ovo bila nova šansa da izgradi porodični život. "Ona je dobrog srca i ume da se nosi sa svakom situacijom kako treba", prokomentarisao je jednom prilikom.

Koliko je njihov odnos bio buran, ispunjen koliko privrženošću, toliko i svađama, najbolje ilustruju neke Bernijeve izjave. "Ona mnogo viče, a ponekad baca tanjire. Idem i sakrijem se u susednu sobu jer ona izgleda voli da me teroriše. U šali sam na kuhinjska vrata stavio natpis: "Ne brini za psa, čuvaj se žene", ispričao je jednom prilikom za medije.

"Slavica ume da bude trn u oku, ali ona je i dalje prokleto dobra majka i veoma moralna žena; prava italijanska mama koja nema mašinu za pranje sudova u kući i nikada nije imala dadilju. Sama je deci promenila sve pelene", rekao je Berni svojevremeno. "I ja volim tebe, dragi. iako me izluđuješ", nadovezala se Slavica tada.

Slavicu je najviše ljutilo što Berni malo uživa u svojim milijardama, a to koliko joj je bio naklonjen dokazuje i činjenica da je veliki deo svog bogatstva tokom braka on preneo na svoju suprugu i decu. Iako nesklona da priča o svom braku, ova Riječanka jednom se osvrnula na svog muža. "Volim što sam viša od njega jer mogu da ga mazim. On je toliko sladak".

Slavica je bila neverovatno temperamenta i često ljuta, pa je poznata i anegdota kada je Berni stigao u svoju kancelariju sa crnim okom. Povredu je "zaradio" od Slavice; bio je to prekor jer je paradirao sa prelepom manekenkom. "Slavica je mislila da sam ozbiljan sa tom mladom damom, a ja sam se samo šalio", objasnio je. Drugi put dok je Berni vozio Slavicu, njihovu ćerku Tamaru i njenog dečka u bioskop, ona je viknula na njega: "Uspori. Prebrzo voziš, manijače". Potom je Slavica zgrabila muža za kosu i udarila njegovu glavu o vozačev prozor. On je zaustavio auto, a ona je izašla, plačući. Na kraju su se smirili i u tišini odvezli do bisokopa, tvrdi Tom Bauer u Bernijevoj biografiji iz 2011.

Na jednoj večeri u Auto-klubu Monako, Slavica je pred svima na slabom engleskom upitala tadašnjeg šefa Meklarena Rona Denisa: "Da li vi imate seks sa svojom ženom?". "Da", odgovorio je zbunjeno. Obilazila je sto i svakom muškarcu postavila isto pitanje dok nije stigla do svog muža. "Ja nemam seks", viknula je tada.

Njihov brak postao je bojno polje, a jedino gde su se slagali bila je neograničena ljubav koju su imali za svoje dve ćerke, Tamaru i Petru. "Za ljude sa strane bila je to čudna veza. Slavica je bila previše ponosna da se izvini. Priznavanje grešaka bilo joj je strano", priznao je Berni.

Razvod od 58 sekundi učinio je Slavicu jednom od najbogatijih žena sveta



Vremenom, oboje su shvatili da je njihov brak nemoguć; ona je želela da putuje i uživa u blagodatima bogatstva, a on je bio radoholičar. Uprkos trudu da sačuvaju brak, i insistiranju njihovih ćerki da ostanu zajedno, par je krenuo razdvojenim putevima.

"Mislio sam da ćemo ostati zajedno zbog naših devojčica. Nikada je ne bih ostavio. Umro bih u toj poziciji. Nikada ne bih otišao iz te priče", pričao je Eklston.

"Šta imam od njega? Dolazi sa posla posle osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da sedi na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", pričala je Slavica s druge strane.

Kako strani mediji tvrde, brakorazvodna parnica između para trajala je tačno 58 sekundi, a nije otkriveno kako je podeljeno bogatstvo. "Recite joj da ću joj dati šta god ona misli da je fer. To mi ostavlja dovoljno novca za nekog mojih godina", navodno je govorio Eklston. Bilo kako bilo, Slavica je iz sudnice izašla bogatija za 1, 2 milijarde dolara, postavši akter jednog od najskupljih razvoda u istoriji i uvrstvši se u jednu od najbogatijih žena na svetu!

