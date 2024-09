Tužbom se tvrdi da je broj sličnosti među pesmama toliki da pesma "Flowers" ne bi postojala da nije bilo pesme "When I Was Your Man". Kao što znamo, Majlina pesma proglašena je pesmom godine i najboljom pop solo izvedbom, a takođe je bila nominovana i za pesmu godine na Gremiju.

Pevačica Majli Sajrus dobila je tužbu zbog kršenja autorskih prava nad njenim hitom iz 2023. "Flowers". Navodno, pevačica je kopirala pesmu Bruna Marsa "When I Was Your Man" koja je bila veliki hit koji se našao na vrhu pop lestvica 2013. godine.

KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Međutim, tužbu nije podneo Bruno Mars, već društvo "Tempo Music Investments" koji tvrdi da "Flowers" ima sličnu melodiju i harmoniju kao pesma "When I Was Your Man". Društvo navodi da su akordi i tekst koje su kreirali Majli, Gregori Hejn i Majkl Polak slični onima koje su kreirali autori pesme "When I Was Your Man".

Društvo svojom tužbom tvrdi da je broj sličnosti među pesmama toliki da pesma "Flowers" ne bi postojala da nije bilo pesme "When I Was Your Man". Kao što znamo, Majlina pesma proglašena je pesmom godine i najboljom pop solo izvedbom, a takođe je bila nominovana i za pesmu godine na Gremiju.

S druge strane, pesma "When I Was Your Man" 2014. bila je nominovana za najbolju pop solo izvedbu na dodeli Gremija, ali nagrada nije pripala Marsu. "Tempo Music" sada traži odštetu od pevačice i da se zabrani distribucija pjsme, što bi moglo da podrazumeva uklanjanje iz digitalnih i budućih fizičkih verzija njenog albuma "Endless Summer Vacation".

Društvo je podnelo tužbu jer su nedavno preuzeli kontrolu nad delom autorskih prava pesme "When I Was Your Man". Naime, hitmejker Mark Ronson je prodao deo prava na njegovim pesamama "Warner Music-u" koji je 2019. osnovao platformu "Tempo Music" koja je osmišljena za ulaganje u kataloge pesama umetnika kroz njihove master snimke i prava na objavljivanje. Poslednjih je godina prodaja kataloga pjsama postala sve češća praksa umetnika jer sebi tako mogu da osiguraju velike prihode.

