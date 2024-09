Mnogi su se ipak pitali kako to da su se venčali tako brzo, a izgleda da su želeli da u potpunosti konzumirraju sve blagodeti ljubavnog partnerstva. Naime, dogovor je bio da neće imati polne odnose dok se ne venčaju, pa su zato to i učinili. Džastin je bio u celibatu godinu i po dana pre nego što je oženio Hejli kako bi se osećao bliže Bogu. Džastin i Hejli su prisustvovali službama u crkvi Hillsong mnogo pre nego što se Džastin obavezao da će se suzdržavati od seksa.

U intervjuu za Vog rekao je: "Mislim da seks može uzrokovati mnogo boli. Ponekad ljudi imaju seks jer se ne osećaju dovoljno dobro. Jer im nedostaje sopstvene vrednosti. Žene to rade, a muškarci to rade. Hteo sam ponovo da se posvetim Bogu na taj način jer sam stvarno osećao da je to bolje za stanje moje duše.To je najbolja odluka koju smo ikada doneli. Na taj način ukazali smo poštovanje Bogu. Bog ne zahteva celibat da bi vam nametnuo pravila, već da bi vas zaštitio od bola i tuge. Ja sam bio u celibatu skoro godinu dana, pre nego što sam upoznao Hejli. I smatram da mi je Bog to 'vratio' tako što mi je poslao nju", rekao je pevač.