" On je na neki način bio pravi naš narodni pesnik, on je prava naša narodna muzika. Samo što je ta njegova muzika imala formu zapadne muzike. Za razliku od drugih narodnjaka ovde veštačkih, koji nemaju nikakve veze s našim narodom, samo imaju melos koji je došao sa istoka,Bora je bio neko koji je bio stihoklepac, koji je umeo maltene da govori u stihu i koji je mene uvek fascinirao kojom brzinom piše svoje pesme. Ja sam se stalno mučio da pišem i stalno sam merio svaku reč, da li treba ovako, da li treba onako, a on onako izbaci iz sebe tolikom brzinom da mene zapanji kako je vešt i duhovit praveći te rime i stihove " ispričao je Nele, piše Blic.

"Imali smo dve verzije. Jednu je on donio sa sobom, u studio, zvala se, “Ajde da ih razbijemo, da im kičmu slamijemo”,i kad smo završili to snimanje, te pesme, prvo je otpevao on, pa ja, pa bek vokali, pa onda dodatni, koliko te već treba, ja mu pitam, reko je li ti osecaš neku vrstu nelagode, nekako nije mi to, nisu oni zaslužili da, ti i ja pevamo o njima ovako afirmativno. Kaže, o meni jeste, kaže ja, kaže, nisam navikao da nekog hvalim u pesmama. I niti on, niti ja smo neki pisci ili pesnici ili muzičari koji su pravili nekome panegirik (posebna vrsta govora u nečiju pohvali, prim. aut), uvek smo nekog zaje**vali. I onda je neko od raje rekao ajmo da napišemo pesmu koja se zove “Je**te se fudbaleri”. I tog momenta je Boro, ali brzino munje, izbacio te čuvene stihove: “Je**te se, fudbaleri igrate ko penzioneri, koji li je vama, k***c, niste ni za Palilulac”. I mi smo plakali.., I naravno, ta pesma je na neki način bila usud našem fudbalu jer posle toga, više nismo mogli preći prvi krug. I ako odemo na neko prvenstvo ne možemo preći prvi krug (smeh)", setio se Nele.