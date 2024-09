Čuveni reper Paf Dedi suočava se sa mogućom kaznom od 15 godina do doživotne kazne zatvora zbog trgovine ljudima, reketirenja, prevara, prisile i radnji povezanih sa prostitucijom , kako navode američki mediji. Uhapšen je u ponedeljak uveče u Njujorku, a protiv njega je podignuto nekoliko optužnica za koje se Dedi izjasnio da nije kriv.

To je bio kraj mog novinarskog zadatka, ali ne mogu da kažem da nisam bio upozoren. Samo nekoliko sati pre toga sam intervjuisao Paf Dedija u francuskoj prestonici, i tada mi se pohvalio: " Ne postoji zabava kao Didijeva zabava ".

Tek sada, kada reper čami u zatvoru, ove reči imaju zlokobnu konotaciju. Ali tada je to bila sjajna dosetka koja me je nasmejala. I živo se sećam kako sam mislio da nije preterao kada je to izgovorio, pošto je sedeći kao kralj u uglu kluba, Didi velikodušno slao beskrajne flaše šampanjca za moj sto.