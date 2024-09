Ove nedelje je iza zatvorenih vrata suda u Nevadi započela porodična sudska bitka u rangu one iz HBO-ove nagrađivane TV drame "Succession" (Naslednici), koja je i nastala inspirisana upravo njima. U igri je jedan od najuticajnijih svetskih medijskih biznisa , na jednoj strani sudnice naći će se medijski mogul Rupert Merdok (93) i njegov najstariji sin Lahlan (53), a na drugoj strani suprotstaviće im se njegovo troje dece - Prudens (66), Elizabet (56) i Džejms (51), koji žele da preuzmu kontrolu nad unosnim porodičnim biznisom.

Sve oči biće uprte u ostavinskog sudiju koji je zadužen za to da proceni ko je u pravu u ovom velikom sporu koju je privukao još veću pažnju javnosti. I dok se serija "Naslednici" delimično oslanja na upravo ove prepirke porodice Merdok, te je u maju prošle godine konačno završena, stvarna bitka oko toga šta će se dogoditi kada Rupert umre traje i dalje i napetija je nego ikada.

On je stvoren kao deo Rupertove nagodbe s drugom suprugom Anom, koja je majka Elizabet, Lahlana i Džejmsa. Prudensina majka je bila njegova prva žena, Patriša Buker. Ana od svog bivšeg nije tražila polovinu imovine, već samo 200 miliona dolara plus ovaj biznis, u kom je navedeno da će četvoro starije dece imati jednaku kontrolu nad poslom kad njihov otac ode na drugi svet.

Porodica poseduje oko 40 odsto deonica s pravom glasa u News Corpu i Foxu, što su dva Merdokova glavna poslovanja. Kad je Merdok dobio još dve ćerke, Kloi i Grejs, s trećom suprugom Vendi Deng, izglasano je da će one biti korisnice bez prava glasa.

A njegova deca sada tvrde da je to upravo ono što on sada pokušava da učini. Želi da promeni nagodbu kako bi dao prednost svom najstarijem sinu. Lahlan je, inače, predsednik News Corpa i predsednik i glavni izvršni direktor Foxa.

"Iz onoga što znamo, ovaj plan u suštini nastoji svesti Prudens, Džejmsa i Elizabet na ista pravo kao i Merdokove dve mlađe ćerke", izjavio je Volter Marš, australijski novinar i autor biografije "Young Rupert: The making of the Murdoch Empire", koji smatra da bi medijski mogul želeo "svu glasačku moć" da preda u ruke sina Lahlana, prenosi BBC.