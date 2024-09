"Kada smo prešli srpsku granicu i ušli na hrvatsko tlo, oni su ga momentalno uhapsili. Situacija je bila apsurdna. Izašli smo iz automobila, oni su nam samo rekli da postoji neki problem i da će uskoro doći kolega da objasni . Ja sam mislila da će se to rešiti u roku od nekoliko minuta. Njihov kolega, granični službenik je prišao, i rekao je, citiram: "Ja vas moram uhapsiti", rekla je za Novu i dodala: " Ja sam pomislila da je šala, ubrzo sam shvatila da nije šala. "

Supruga Sergeja Trifunovića dodala je da je on pokušao da pozove advokata, što su mu zabranili , pa je to učinila ona, da bi glumcu potom bile stavljene lisice.

"Ja sam kao furija krenula sa njima i tu kreće agonija od 2 i po sata. Oni nisu hteli da kažu zbog čega ga hapse. Velika neprijatnost od strane policijskih službenika. On je zbog objava na Instagramu dobio kaznu i zabranu ulaska u EU. To je sve završeno bilo, a sada postoji nešto novo. Saznali smo juče da je u pitanju fotografija koju je on podelio na mrežama, pa ju je obrisao," ispričala je, a piše Glossy.