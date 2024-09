Pošto veliki broj poštovalaca njegove muzike i njegovih tvrdokornih fanova, pre svega muzičara iz Srbije i regiona, nije uspeo da u Valjevu dođe do karata, Vanelijev menadžment odlučio je da harizmatični izvođač kultnih hitova, od kojih su najpoznatiji "Brother to brother", "Wild Horses", "Living inside myself", "Apaloosa", "River must flow" i "One night with you", ponovo podeli emocije sa publikom sa ovih prostora, a karte su se rasprodale rekordnom brzinom.