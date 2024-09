"Niko ga nije sprečio da ostane sam sa mnom u mojoj spavaćoj sobi. Niko me nije upozorio. Niko se nije raspitivao kada mi je postao više od bratovog prijatelja. Jednom me je terao da me poljubi i izvadio kondom. Rekla sam da ne želim da izgubim nevinost što je poštovao svega nekoliko minuta. Odveo me je na sprat i silovao. Osetila sam kako mi srce tone u mračni ponor. Nebrojano puta sam izgovorila "ne" ali on me nije čuo. Zatvorila sam oči, a kad sam ih ponovo otvorila, sklonio se sa mene i otišao u toalet. Okrenula sam se na drugu stranu i plakala. Bila sam prepuna stida i srama ", otkrila je ona u svojim memoarima.

Ubrzo je uplovila u vezu sa čovekom po imenu Tajler, koji ju je navukao na narkotike i podrivao joj samopouzdanje. "Srela sam čoveka koji je bio 11 godina stariji od mene. Ja sam imala 15, a on 26 godina. Nekako sam se našla u njegovom stanu i on me je ljubio i to je bilo ok. Nisam rekla nikome. Niko nije ni pitao, a ja nisam mislila da je to važno. Samo sam mislila da je to deo mog posla", kaže Suvari.