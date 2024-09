Erik Roberts , brat Džulije Roberts , uputio je javno izvinjenje svojoj sestri nakon što je ranije tvrdio da je on razlog za njenu uspešnu holivudsku karijeru.

Erik, koji će se pojaviti u ovogodišnjem "Plesu sa zvezdama", preuzeo je zasluge za Džulijinu karijeru u intervjuu koji je dao za "Vaniti Fair" 2018 godine u kojem je priznao da je to bio samo jedan od razloga zašto su bili otuđeni deceniju.

"Jedna od stvari za koje bih želeo da se izvinim u ovoj knjizi je što sam više puta javno rekao: ' Da nije bilo mene, ne bi bilo Džulije Roberts," napisao je on pa dodao:

"To nije samo žalosno, već je i neistina. Nadam se da će Džuli prihvatiti ovo javno izvinjenje . Bilo je glupo što sam to rekao".

" Tek sada počinjem da shvatam kakav je uticaj to imalo na Džuli i Lizu, koje su imale 11 i 13 godina , koje su živele sa našom mamom, ali su čule svog starijeg brata... kako javno govori da im je mama mrtva," napisao je.

"To je bilo veliko poništavanje mog odnosa sa mojim sestrama. To što nisam bio zabrinut za njih i fokusiran samo na to da moja mama čita da sam je ubio je bila tako sebična stvar," dodao je glumac, a preneo Glossy.