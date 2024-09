Nekadašnja glumica filmova za odrasle je u svojoj ispovesti govorila o zlostavljanju koje je doživela. Njene reči potresle su čak i one koji nikada nisu gledali ovaj tip filmova. Naprosto, grozote koje joj je činio kole, u to vreme velika zvezda istog posla Ron Džeremi nisu prošle neopaženo i bez reakcija javnosti.

" Nikada neću zaboraviti taj j*beni datum 12. decembar 1997.Kada me je silovao, znala sam da je to već radio- rekla je Dženifer Stil Mondelo na početku intervjua za "The Daily Beast".

"Probudio me kako bi me naterao da mu dopustim oralni seks uz obećanje da će me nakon toga ostaviti na miru. Rekao je da treba da cenim sve šta je učinio za mene. Kada sam odbila seks, silovao me. Silovao me oralno, vaginalno i analno. Trauma je u mojoj glavi stvorila sliku koju gledam s drugog kraja sobe, sliku na kojoj me siluju", izgovorila je Dženifer u svojoj ispovesti.