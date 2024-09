Njena priča postala je tema dokumentarca. U pitanjuje trodelna dokumentarna serija o nizu laži bez presedana pod nazivom "Anatomy of Lies". Tizer za seriju objavljen je ove nedelje . U seriji će biti intervjui s ljudima bliskima Elizabet.

Naime, dok je lagala da ima rak, Elizabet je obrijala glavu, konzumirala male količine hrane, pretvarala se da povraća i nosila je lažni kateter. Uz to, pisala je članke o svojoj borbi s navodnim rakom. Protiv nje je 2022. godine pokrenuta istraga pod sumnjom da je lagala o teškoj bolesti. U razgovoru s portalom The Ankler Finč tada je rekla da nikada nije imala nikakav oblik raka.

- Nikada nisam imala nikakvu vrstu raka. Lagala sam kada sam imala 34 godine i to je najveća greška u mom životu. Laž je svakog dana postajala sve veća. Ono što sam uradila je pogrešno. Izmislila sam jer mi je bila potrebna pažnja. Znam da je to što sam uradila apsolutno pogrešno. Lagala sam i nema opravdanja za to. Međutim, postoji razlog. Preživela sam traumu i laganje je bilo moj mehanizam suočavanja s tim - rekla je Finč.