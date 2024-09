"Znala sam da moram da idem na operaciju i da se nešto dešava. U pitanju je bila štitna žlezda. Tek kada je stigao histopatološki nalaz, morala sam da odem na još jednu operaciju, na totalno vađenje štitne žlezde, jer je nalaz bio maligni. Prvo je bilo, izdrži dok ti doktor čita nalaz, a onda odem u kola da se isplačem. Prvo pomislim na decu i šta mi je neraščišćeno u životu, šta moram da sredim papirološki... To je mehanizam koji ne možeš da zaustaviš. Isplakala sam se i idemo dalje. Kad može to da se organizuje, koja je procedura. Mislim da je to moj način da ne dozvolim sebi tu vrstu pada. Od operacije, sve je bilo natečeno, moje glasnice su u haosu, ja ne mogu ni normalno da govorim, a ne da pevam. Oni mi kažu, vodićemo računa da rez bude što manji, ja im kažem, ma pustite rez, glasne žice mi čuvajte. Ja ništa nisam mogla da radim sa svojim glasom, nema volumena, nema boje... Nisam se predavala. Trajalo je više od godinu dana, a sada je bitno da je sve okej", govorila je glumica za K1.