Naime, on duže vreme nije viđen u javnosti jer je još u procesu tugovanja, a njegovo nedavno pojavljivanje zabrinulo je prijatelje i ostale kolege piše Daily Mail.

"Niko ne osuđuje Meta zbog izgleda ili ga optužuje za nezdravi način života, njemu se ovje ipak to ne događa. Ono što je zabrinjavajuće, za celu ekipu "Prijatelja", je to što je ovih dana takav samotnjak i jedva da se čuju s njim iz meseca u mesec", naglasio je izvor te dodao da je s prijateljima u kontaktu nakon tragične smrti kolege, ali da to nije redovno.