"Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vreme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posle ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sećam jednog velikog, punog, žutog meseca i osećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sećam se, dve kafe, i to je bilo to," rekao je Miloš za "24sedam".