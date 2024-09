Boris Beker koji ima 56 godina, u tajnosti se venčao sa Lilijan koja ima 33 godine. Ovo je njegov treći brak, a nemački "Vogue" je objavio fotografije sa venčanja.

Boris je naveo kako je Lilijan ljubav njegovog života, a koliko ona voli njega dokaz jeda ga je čekala dok je odslužio osam meseci u zatvoru.

"Preživeo sam zbog njene ljubavi. Da, ona je velika ljubav mog života. I nadam se da ću uvek ostati s njom," rekao je bivši teniser.

Lilijan ima 3 diplome, govori pet jezika i dolazi iz ugledne porodice. Njen otac je bio ministar odbrane i predsednički kandidat 2014. godine.

Buran ljubavni život Borisa Bekera

Boris je sa Barbarom Beker bio u braku od 1993. godine pa sve do 2000. godine. Par je dobio sinove Nou i Elijasa. Njihov brak se raspao zbog Borisove afere. Naime, nakon što je ženi priznao da je imao avanturu sa modelom Angelom Ermakovom, brak je pukao.

Ali najgore je to što je afera trajala dok je Borisova supruga čekala drugo dete. Da situacija bude još komplikovanija, i Angela je ostala u drugom stanju.

"Ona je plod mog petominutog odnosa na stepenicama"

Angela Ermakova je 2000. rodila ćerku Anu, a Beker je dugo odbijao da prizna očinstvo.

"Ne znam da li je toalet bolje mesto, ali mi smo to uradili na stepenicama. Mediji su preneli kako smo smo imali odnos na stočiću u toaletu, ali tamo stola nije bilo. To nije bila afera, to je bio odnos od pet minuta," prokomentarisao je Beker svoj odnos sa Angelom.

Srećom, kasnije je priznao Anu za ćerku i izuzetno se trudio da uspostavi dobar odnos sa njom. U svojim memoarima se prisetio:

"To me je stavilo na prve umesto na poslednje strane novina i uništilo je moj brak sa Barbarom, iako bi on verovatno svakako bio okončan. Ali dobio sam ćerku, predivnu mladu ženu koju volim otkako je rođena. Stidim se zbog načina na koji se sve desilo i što sam rasturio porodicu. Anina majka i ja smo postali roditelji, a da nismo bili ništa jedno drugom pre toga."

Ana Ermakova koju krasi neobična lepota, uspešno se bavi manekenstvom i stalno je u žiži javnosti- i dalje najviše zbog slavog oca.

Bankrot najavio drugi razvod

Boris Beker je 2009. godine stupio u brak sa holandskom manekenkom Lili Kersenberg. Brak je trajao do 2018. godine kada su bivši supružnici saopštili da se razvode i to nakon 13 godina veze, a devet godina bračnog života.

"Ovo nije bila laka odluka. Problemi u braku su nastali posle Borisovog bankrota prošle godine," izjavio je Bekerov advokat Kristijan Oliver Mozer.

Razvod je prokomentarisala i Lili Beker: "Bila je to teška godina, zapustila sam se potpuno. Previše sam pušila, pila, izlazila i nije me bilo briga za svoj fizički izgled. Mislila sam da je moj život užasan i da ću umreti. U to vreme Boris je prolazio kroz pakao i nije me primećivao. Jednostavno smo se razdvojili i svako je krenuo svojim putem," prenosi Stil.

Bivši bračni par ima sina Amadeusa (12).

U ljubavnom životu Borisa Bekera izdvajaju se i veza sa manekenkom Džoanom Montero, sa kojom je raskinuo neposredno pre romanse sa Lilijan, veza sa Hajdi Gomez, Kasandrom Hepburn, romansa sa iransko-američkom književnicom Patris Farame, o kojoj je govorio sa velikim poštovanjem, veza sa Lejlom Paul, veridba sa rijaliti zvezdom i TV voditeljkom Anamari Karpendel (bili su vereni dva meseca 2008), veza sa Sabrinom Setlur, Kerolajn Ročer.

