Naime, on se u jednom intervjuu prisetio razgovora sa još jednim kultnim režiserom, Stenlijem Kjubrikom posle prikazivanja "Isijavanja" (The Shining) koji je ušao u anale filmske umetnosti.

"Brzo sam rekao - Spenser Trejsi, Henri Fonda, Džimi Stjuart, Keri Grant i Klerk Gejbl, a onda me je Stenli prekinuo i pitao gde je Džejms Kegni na tom spisku," pričao je Spilberg i rekao da je on "visoko na listi", ali Kjubrik je dodao: "Ah, ali on nije u tvojih prvih pet. Ti ne smatraš Džejmsa Kegnija jednim od pet najboljih glumaca u svetu, ali ja smatram. I zato je performans Nikolsona sjajan."