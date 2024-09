Glumac Moamer Kasumović (43) osuđen je na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela bludničenje nad maloletnikom , potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Međutim, on je platio da u zatvor ne ide, i tako izbegao kaznu.

" Ja sam odrastao na seriji 'Lud, zbunjen, normalan' i njega sam odmah prepoznao , i bilo mi je drago da ga vidim uživo. Sedeli smo i on mi se obratio. Pričao mi je o tome kako se snimaju serije , o kamerama kako se postavljaju za određene scene, a ja sam hteo da upišem Akademiju scenskih umetnosti, pa mi je sve to bilo zanimljivo ," ispričao je.

"To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio," kaže muškarac, i dodaje da mu je glumac zatim predložio da se izdvoje iz društva "kako bi pričali o serijama, snimanju..." Poziv je prihvatio ne misleći da bi mogao biti ugrožen ni na koji način.