Bivša manekenka Dženi Šimizu (57) bila je u vezi sa Madonom , a sada je u novoj dokumentarnoj seriji "In Vogue: The 90s" otkrila detalje o vremenu provedenom s pop divom u Evropi. Ne samo da se javno predstavljala kao gej model i uživala u profesionalnom uspehu, već se i zabavljala iza kulisa.

"Ne samo da je bilo sjajno osećati se kao visoko rangirana prostitutka, jer stvarno je bilo. Dešavalo se da me pozove telefonom tipa: 'Hej, možeš li da se sastaneš sa mnom na mojoj reviji u Parizu? Ti si u Evropi, zar ne?'", ispričala je Šimizu, pa detaljno opisala kako je to izgledalo.

"Rekla bih joj: 'Da, upravo završavam s Pradom. Odmah nakon Prade ću uhvatiti avion. 'I jesam. Otišla bih do njenog hotela, do Rica, oko četiri ujutro, spavala s njom , a zatim se vratila u Milano", dodala je Dženi, koja je ljubavnu vezu imala i sa Anđelinom Džoli .

"Moja žena će me ubiti" , našalila se Šimizu, koja je s Mišel Harper u braku od 2014. godine.

„ Nije se radilo o emocionalnoj vezi , već o tome da jedno drugo odvedemo do vrhunaca seksualne ekstaze“, napisala je.

"Sviđalo mi se što sam Madoni bila na raspolaganju. Uzbudilo me je to što mi je bilo naređeno da dođem u njen apartman kad god je to želela", priznala je.