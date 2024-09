"Gledala sam kako moj muž bez velikog napora ulazi u sve to i sve što je radio izgledalo je lako. Osećala sam veliki stid i veliku krivicu zbog toga. Nisam imala pojma šta me snašlo. Mislim, toliko svi obraćaju pažnju na trunoću! Onda kad se porodiš sve je usmereno na bebu, a ti to sve moraš u hodu da pohvataš. Iskreno, osećala sam se pomalo izgubljeno“, iskrena je Mendi.