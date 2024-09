Na ovim koncertima, Baby Lasagna će izvesti ceo, još uvek neobjavljeni album, otkrivajući do sada neviđene aspekte svog nastupa.

Osvrnuo se i na učeće na Evroviziji, gde je osvojio drugo mesto, a po glasovima publike je bio apsolutni favorit. Rim Tim Tagi Dim ludilo je mesecima treslo Evropu , a on je zadovoljan uspehom.



- Nekako me ovaj odgovor uvek buni, mislim da je to pitanje bolje upućeno nekome ko je bio na našem koncertu, ali ja mogu reći da mogu očekivati 100% Lazanje. To često znači preterano divljanje po stejdžu, energičan nastup popraćen visokom produkcijom.