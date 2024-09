Bivši telohranitelj tvrdi da je Dedi sam bio žrtva drugih moćnih osoba iz muzičke industrije, a da su za njegove navodne zločine krivi oni koji su ga "trenirali i naučili poslu u muzici". "Paf nije rođen kao čudovište, on je pretvoren u čudovište. Od njega su napravili čudovište zbog onoga što mu se dogodilo i zbog stvari koje je morao da. Da budem iskren, radio je drugim ljudima ono što je učinjeno njemu... to je naučeno ponašanje", rekao je on.