Pevač je sa svojom suprugom Hejli ponovno počeo da se pojavljuje u javnosti i to nakon četiri nedelje nakon rođenja njihovog sina. Obožavaoci pevača jako su zabrinuti za njegovo zdravlje pa svoje reakcije na njegov izgled dele na mrežama.

"Izgleda kao da prolazi kroz to. Ne vidim sreću. Moliću se za njega zbog svega kroz šta je prošao", "Ne izgleda zdravo i to me boli", "Mislim da izgleda kao da mu nije dobro", "Možda mu je teško da bude roditelj ili mu te gluposti stvarno smetaju", "Džastin ne izgleda zdravo. Jako je mršav", "Propao je zbog straha", samo su neki od komentara.