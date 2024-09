On je godinama živeo sa lepoticama čije su slike objavljivane na duplerici Playboya menjajući svoje ljubavnice na svakih nekoliko godina.

Otprilike godinu dana pre nego što je Hefner umro, on je svoju vilu stavio na prodaju za 200 miliona dolara. Međutim, Hefner ju je prodao za 100 miliona dolara milijarderu Darenu Metropoulosu, ali mu je dozvoljeno da nastavi da živi u njoj do njegove smrti 2017.

Nakon prvog razvoda, oženio se Kimberli Konrad 1989. i par je odgajao svoje dvoje dece u Plejboj vili pre nego što su se r azdvojili 1998. godine, ali je njihov razvod okončan do 2010.

Njegov poslednji brak bio je sa Kristal Haris 2012. godine i par je ostao u braku do njegove smrti.

Uz to, manekenka je napomenula da bi se to uglavnom događalo iste večeri kada su devojke s Hefnerom išle u noćni klub.



- On je uzimao vijagru u određeno vreme u klubu, oko ponoći, i tako smo onda morale da krenemo tačno pola sata kasnije. A ako bismo htele da ostanemo u klubu, on bi nas ljutito terao da idemo. Nismo smele da flertujemo, čak i ako slavne osobe dođu i jave se Hefu i zastanu na trenutak da razgovaraju s bilo kojom od devojaka, on bi se jako uznemirio i pogledao bi obezbeđenje da ih isprati. Bio je jako ljubomoran - ispričala je Izabela koja je Hefnera upoznala dok je studirala.