Gvinet Paltrou blista od sreće uz Breda Falčaka, a ne tako davno bila je istinska sreća jednom drugom Bredu - Bredu Pitu koji je javno rekao da je ona ljubav njegovog života. Planirao je da se oženi njome i da to bude brak za ceo život. Zašto se njegov plan nije ostvario?

Profimedia

"Gvinet je moj anđeo, ljubav mog života"

Bivši par se upoznao 1994. na snimanju filma "Sedam". "Odmah sam znao da je to ono pravo. Bio sam u njenoj blizini i bio sam toliko glup, nisam znao šta da kažem", rekao je Bred Pit 1997. za magatin "Rolling Stone". Dve godine kasnije ona je pričala o početku njihove veze. Bilo je to u intervjuu za "Los Anđeles tajms".

„Ne znam kada neko flertuje sa mnom. Kada smo se Bred i ja upoznali, kaže on, bilo je očigledno da mu se sviđam... Ali ja nisam to znala. Mislila sam da je bio baš prijateljski raspoložen. A onda sam počela da se zaljubljujem u njega. Rekla sam sebi: "Da li si luda? Ne možeš da se zaljubiš u Breda Pita. Saberi se". Smešno je sada razmišljati o tome. Sada je sve tako drugačije".

U aprilu

Profimedia

1995. par je imao debi na crvenom tepihu, na premijeri filma "Legends Of The Fall" u Londonu. A narednog meseca otišli su na romantični odmor na Sent Bartsu i paparaci su ih u stopu pratili.

Paparaci zabeležili momente njihove ljubavi o kojoj je Pit tako rado pričao. Tokom govora koji je održao nakon što mu je 1996. u Los Anđelesu uručen Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "12 majmuna" , zaljubljeni glumac je najbolje sačuvao za kraj, zahvaliio se kolegama, porodici, prijateljima a "naročito ljubavi mog života", rekao je: "Moj anđeo, Gvinet Paltrou".

TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

"Ti si ta sa kojom želim da provedem ostatak života". Znaš zašto? Zato što ću se ženiti samo jednom"

Bred je naredne godine sa Gvinet posetio Belu kuću gde joj je tadašnji predsednik SAD uručio posebno priznanje za ulogu u filmu "Ema". Bio je uz nju u važnim momentima njene karijere, a onda je usledila veriba.

Gvinet i Bred verili su se 1996. godine u Argentini gde se snimao film "Seven Years in Tibet" u kojem on tumači glavnu ulogu.

"Gveni je bila sa mnom sve vreme u Argentini. Bilo je sjajno. Imaš težak dan, onda dođeš kući, i... eto je", rekao je za "Rolling Stone" naredne godine.

Ubrzo nakon veridbe glumac je verenicu upoznao sa svojim prijateljima i porodicom. A o posebnosti njihove veze govoti i to da su imali čak i iste frizure jedno vreme.

Profimedia

"Jedva čekam, čoveče. Idete do oltara, nosite prsten, poljubite mladu. Oh, biće sjajno. Brak je neverovatna stvar. I kakav kompliment: "Ti si ta sa kojom želim da provedem ostatak života". Znaš zašto? Zato što ću to učiniti samo jednom", poručio je zaljubljeni Pit.

Samo šest meseci nakon veridbe raskinuli su. Bio je to ogroman šok. Glumčev predstavnik za štampu izjavio je da nije bilo nekog konketnog događaja koji je inicirao raskid. Izvor blizak Gvinet napomenuo je da preljuba nije bila uzrok.

"Kada dvoje ljudi ne treba da budu zajedno, onda ne treba da budu zajedno", rekla je glumica 1998. za "Entertejment vikli".

Gvinet Paltrou je više puta pričala o kraju njene veze sa Pitom, a 2003. otkrila je da je veoma teško podnela raskid.

AP

"Tako sam srećna što sam provodila vreme sa Bredom, sa nekim ko je bio tako dobra osoba! Naročito dok sam ja bila u takvom haosu. Moji unutrašnji problemi su zaista pokvarili celu tu vezu. Osećala sam se zaista odgovornom". Kasnije je poručila da je Pit bio "previše dobar za nju".

U intervju za "Girlboss Radio" 2017. ponovo je napomenula da je uništila njihov odnos, kao i mnoge veze pre toga. Trebalo joj je vremena da nauči kako da sačuva emotivnu vezu, rekla je.

Bred Pit i Gvinet Paltrou ostali su u sjajnim odnosima uprkos svemu. On podržava njene poslovne poduhvate i može se reći da su pravi prijatelji.

Gvinet Paltrou bila je udata za Krisa Martina, sa kojim ima dvoje dece. Bred Pit bio je oženjen Dženifer Aniston pa Anđelinom Džoli.