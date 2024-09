Naime, Džejms je u knjizi opisao da je, 2017. godine, bio na ivici da skoči sa krova porodične kuće u Londonu, ali ga je u tome sprečila pomisao šta će biti sa njegovim voljenim koker španijelom ako on sebi oduzme život. Kasnije iste godine, Džejms se ponovo krenuo na psihoterapiju i svom terapeutu "dao blagoslov" da kontaktira njegove roditelje , Kerol i Majkla, kao i sestre, Kejt i Pipu, i da o svemu što se dogodilo popriča sa njima.

"Mojim sestrama je bilo lakše jer su u početku moji roditelji to videli kao izazov za njih, tražeći odgovor na pitanje – gde su pogrešili?", rekao je Majkl i dodao da je uloga terapeuta bila krucijalna j er on kao neutralna strana mogao da objasni Midltonovima da njegovi mentalni problemi nisu njegova krivica.

"Počeo sam pomalo da shvatam i sam, a onda su to shvatile i moje sestre koje su tada porazgovarale i sa našim roditeljima.To je nešto o čemu se može razgovarati za stolom. To nam je pomoglo kao porodici – ne samo meni pojedinačno, već nama kao celini da budemo otvoreniji," rekao je Džejms, a piše Hello.