Glumica koja ima dosta fanova i u našoj zemlji, a koja je 14. septembra na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu predstavila svoj reditelljski debi "The Deb", otkrila je ranije za People da je Ramonu upoznala preko prijatelja kao i da su se prvo čule telefonom, pa videle uživo.

“I to je bio stvarno dobar način da se upoznamo. Bilo je pomalo staromodno, vrlo romantično," rekla je.

"Više nego ponosna mogu da saopštim da se prošle nedelje uz pomoć suroga majčinstva rodila Rojs Lilijen," napisala je tad glumica i dodala: " Ne mogu ni da opišem ljubav koju gajim prema njoj, ona je divno čudo ! Zauvek sam zahvalan svima koji su bili uključeni, (znate ko ste), ovo je bilo godinama stvaranja... ali posebno želim da se zahvalim mojoj predivnoj surogat majci koja ju je nosila i rodila sa takvom milošću i pažnjom. Hvala što ste mi pomogli da osnujem sopstvenu porodicu, to je neverovatan poklon. Najbolji poklon!! Spremna sam da pružim maloj Rojsi svu ljubav koja se može zamisliti. Brzo učim. Veliko poštovanje svim mamama! Ponosna što sam u vašem klubu".

The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čuvena glumica otkrila je izuzetno intiman detalj o svom životu - kada je izgubila nevinost. Bilo je to kada je imala 35 godina , pa je istakla da time želi da pošalje pozitivnu poruku. Rebel Vilson je taj detalj podelila sa javnošću dok je najavljivala memoare "Rebel Rising" koji su objavljeni u aprilu.

" Ljudi mogu da sačekaju dok ne budu spremni ili da sačekaju dok ne postanu malo zreliji. I mislim da bi to mogla da bude pozitivna poruka. Očigledno ne morate da čekate dok ne uđete u tridesete poput mene, ali ne b trebalo da osećate pritisak kao mlada osoba", izjavila je za People.

Situacija je postala toliko neprijatna da je rešila da uradi sledeće: "Mislim da sam rekla svom najboljem prijatelju: "Oh, da, uradila sam to", samo da završim sa tim, imala sam oko 23 godine. Samo da izbegnem pitanja".

"Obično bih samo napustila sobu dok bi se vodio taj razgovor. I zatim bi ljudi rekli: "U 24. godini? To je tako kasno". I onda sedim i razmišljam: " O moj Bože, ja sam izgubila nevinost u 35. izgledaću kao najveći gubitnik ".

"Samo sam znala da me privlače muškarci, a to je bila normalna stvar," rekla je i dodala da je nakon smrti svog oca počela da bude iskrenija prema sebi i da drugačije misli o braku iako je ranije smatrala da je to užasna stvar i gubljenje vremena. Više godina kasnije shvatila je da je žene privlače.