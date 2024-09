Od prvih taktova do poslednje pesme publika je skakala i pevala u transu, potpuno obuzeta zaraznom energijom koja je prožimala svaki kutak sale Amerikana. Fanovi su neprestano bacali poklone na binu, među kojima su se našle i plišane mačke, dok su kreativni transparenti s natpisima poput "Can you, please, take a photo with my cat?" dodatno doprineli jedinstvenoj i zabavnoj atmosferi.



Marko je koncert otvorio još neobjavljenom pesmom "Hypocritical", nakon koje je usledio hit "IG Boy". Ređale su se pesme "Good Boy Lasagna", "Less Than Great", skoro objavljen singl "And I", "Dopamin", "Demons & Mosquitos", kao i aktuelni singl "Biggie Bom Bom", koji je izazvao posebno oduševljenje. Usledile su "Again", "Catch Me If You Can" i druge.