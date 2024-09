Advokati repera su naknadno zatražili da bude pušten na slobodu do suđenja, nakon što su ponudili da plate sumu od 50 miliona dolara. Međutim, nakon duge debate između pravnih timova o tome da li Didi predstavlja rizik od bekstva, sudija za prekršaje Robin Tarnofski saopštio je da će rep zvezda ostati u pritvoru dok mu ne počne suđenje za trgovinu ljudima.

"On će se boriti protiv ovoga. On je nevin. Došao je u Njujork da utvrdi svoju nevinost. Verujemo u njega svim srcem. On nije uradio ove stvari. Nema prinude i nema zločina," rekao je advokat novinarima ispred suda.