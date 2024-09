affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Adriana Lime u haljini sa izrezom do boka

Ona je došla u društvu partnera Andrea Lemara, a svi su gledali u njenu fantastičnu haljinu. Bivši "Viktorijin anđeo" je za ovu priliku odabrala usku, crnu haljinu da ekstremno dubokim šlicem koji je malo toga ostavio mašti. Sve vreme je pokušavala da torbicom prikrije izrez koji je išao do boka, ali su paparaci ipak uspeli da uhvate trenutak nepažnje.

To su primetili njeni fanovi koju su je do skoro kritikovali kako se uništila botoksom te da se nakon porođaja nikad više neće vratiti na staro. Očigledno je da je ova lepotica to demantovala, međutim, čini se i da je preterala u pokušaju da instant vrati manekenski izgled.