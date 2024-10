Iako je već tada dobila priliku da počne da se profesionalno bavi muzikom, njena mama je to sprečila s namerom da njena ćerka nastavi sa obrazovanjem . Ipak, njena majka je malo popustila, te je dozvolila da Vitni otpeva prateće vokale u numeri "I Am Every Woman" Čakija Kansa.

On je bio ubeđen da će ona postići velike uspehe. Prvi album snimila je 1985 , Dejvis ga je producirao, i on je Vitni doneo prvog Gremija . Kada je njen muzički prvenac, ugledao svetlo dana, brzo je osvojio publiku. Preko noći Vitni je postala zvezda.

U dokumentarnom filmu o Vitni pod nazivom "Can I Be Me", njeni bliski prijatelji i saradnici ispričali su neke do tada nepoznate detalje o njenom životu.