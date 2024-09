Glumica i pevačica Barbra Strajsend (82) oprostila se od kantri muzičara i glumca Krisa Kristofersona , koji je preminuo pre dva dana. Njih dvoje, kao što je poznato, glumili su ljubavni par u čuvenom mjuziklu i romantičnoj drami "A Star Is Born" iz 1976. godine.

"Prvi put kada sam videla Krisa kako nastupa u klubu "Trubadur" u Los Anđelesu, znala sam da je on nešto posebno. Bos i drndajući na gitari, on je izgledao kao savršen izbor za scenario koji sama razvijala, a koji je na kraju postao film "A Star Is Born" ("Zvezda je rođena").