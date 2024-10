- Bio je moj rođendan. Drogirali su me u restoranu, što je potom trajalo još četiri nedelje kada su me odveli u stranu državu. Ne sećam se odlaska na avion ili putovanja u vozilu. Odveli su me u hotelsku sobu, a počinitelj se vratio i silovao me. Sećam se pokušaja da ostanem svesna u sobi nakon što se sve to dogodilo. Ostala sam zarobljena s njim ceo naredni dan, nije me ni pogledao, morala sam da hodam iza njega. Bila sam nekako svesna i povučena. Razmišljala sam oda pobegnem u susedni grad, dok je spavao, ali nisam imala novac i plašila sam se da će pozvati policiju. Ne znam kako sam imala snage da izdržim sve te dane. Osećala sam prisutnost nečega što mi je pomoglo da ostanem živa. Vratila sam se natrag, bila sam smirena i normalna, koliko je to moguće biti u takvoj situaciji, a kada sam došla kući, sela sam, ošamućena, kao zombi. Znala sam da mi je život u opasnosti, prikriveno je priznao da me želi ubiti. Samo sam želela da pronađem mesto za život gde me neće pronaći - izjavila je pevačica.