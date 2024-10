Pevačica i glumica pre pet godina je o vezi s Dedijem rekla" Znate, Paf i ja smo odrasli u Bronksu. Bio je u muzučkom poslu i postigao je toliko uspeha. Tek sam bila na početku i snimala svoj prvi album kad sam ga upoznala. On mi je u tom trenutku postao neka vrsta mentora. Imali smo neku ludu, burnu vezu koja je završila praskom. Bilo je to definitivno u trenutku, ali osećala sam da je to bilo neophodno. Trebao mi je tada u životu kako bi me naučio o glazbi, o tome kakav umetnik želim biti muzičkoj ndustriji - istknula je za CBS Sunday Morning J.Lo.