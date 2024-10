Demi Mur igra glavnu ulogu u filmu "The Substance" , koji je počeo da se prikazuje 19. septembra. Ovo ostvarenje opisano je kao "najeksplicitniji film ikad" zbog kog su neki gledaoci napustili bioskop u prvih nekoliko minuta. Demi tumači lik Elizabet Sparkl, a radnja filma pokušava da prikaže nemoguće holivudske standarde lepote.

Elizabet puni 50 godina i u isto vreme otkriva lek koji osobu može da učini "mlađom, lepšom i savršenijom". Međutim, uslovi za korišćenje leka su izrazito jezivi. Toliko jezivi da su gledaoci u bioskopu morali da napuste prikazivanje filma u Britaniji i SAD. Kako prenosi Daily Mail, barem je 20 ljudi napustilo premijeru filma u Leicester Squareu u Londonu i opisali ga "brutalnim". "Većina ljudi je film gledala kroz prste. To je bio najslikovitiji film koji sam ikad pogledao", rekao je jedan posetilac bioskopa.

Jedna gledateljka iz SAD je podelila svoje iskustvo gledanja "The Substance-a". "Trebalo je da vidite lica dveju žena koje su napustile bioskop nakon mene. Čini mi se da su mislile da će videti lepi novi film Demi Mur", napisala je ona.

"Nisam u potpunosti sigurna šta sam pogledala. Osećala sam slabost. Zamalo da napustim bioskop. Ali, u isto vreme sam uživala? Ejdžizam je stvaran . I uprkos tome što je na trenutke bio preterano seksualizovan, naglašava da možemo da pokušamo da zaustavimo to - nemoguće je. Demi Mur je sila", bio je jedan od komentara.

Demi je o svojoj ulozi pričala tokom gostovanja u emisiji "The Graham Norton Show". "Gotovo je nemoguće opisati ga u potpunosti jer se bavi nekim ozbiljnim temama. Najbolji način na koji mogu da ga opišem je kao da ‘The Picture of Dorian Gray‘ upozna ‘Death Becomes Her‘ i video u kom Džejn Fonda vežba", rekla je ona. Dodala je i kako je morala da izađe iz svoje zone konfora.