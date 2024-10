Džejmina glumačka karijera započela je sa 16 godina kada je otkrivena kroz nacionalnu službu za talente koju je sponzorisao poznati producent Norman Lir. Ova prilika je dovela do njene uloge kao Mafi Teperman u CBS sitkomu "Square Pegs" (1982-83), u kojem je igrala zajedno sa Sarom Džesikom Parker. Ubrzo zatim, njene uloge u filmovima kao što su The Lost Boys i Less Than Zero učvrstile su njen status u Holivudu. Pored toga, Džejmi je bila deo popularnih serija poput "Seinfeld", "Modern Family" i "This Is Us".