"Bio sam u autu kada je istrčala iz njegove kancelarije tresući se. Dajanu je odbijala pomisao da mu se mora predati. Tim komentarom on je pripremao scenu za taj susret i bio je ozbiljan. Mislio je da je to njegovo pravo i da će se to zaista i dogoditi,da će zapravo spavati sa princezom od Velsa. I to joj je uvek bilo u mislima tokom njene romanse sa Dodijem," dodaje Pol.