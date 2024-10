" Pretvorio si živote mojih najbližih u konstantan pakao . Možeš sebi i svetu da govoriš šta god želiš, ali istina će jednog dana isplivati na video. Srećan Dan očeva, ti je*ebo ljudsko biće" , napisao je Paks na Instagramu 2020. Rečenica prepune uvreda u kojima on oca naziva go*nar šokirale su javnost iako se zna da su njihovi porodični odnosi ozbiljno uzdrmalni.

Paks je poruku objavio sa privatnog profila, objavio je i sliku Breda Pita sa Oskarom u ruci koji mu je uručen zbog uloge u filmu "Once Upon a Time...in Hollywood".

Izvor je potvrdio da se radi o profilu Paksa Džolija Pita: "To je nalog koji koristi za prijatelje - uglavnom prijatelje iz škole. Nikada ne govori mnogo o svojim roditeljima, drži to za sebe sebe, tako da je to bilo neobično". Paks koji se često može videti kako pomaže majci odnosno podržava je u javnosti, nije rekao da li je određeni događaj inicirao citiranu poruku.