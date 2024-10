Reper Paf Dedi uhapšen je pre dve nedelje u Njujorku i trenutno se nalazi u pritvoru u Bruklinu. Njegov bliski prijatelj Ešton Kučer sada živi u strahu da li će ga reper okriviti za dela koja je on počinio, samo kako bi "očistio" svoje ime.

Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ešton apsolutno žali zbog prijateljstva s Diedijem s obzirom na to što se dogodilo. Osećao se izdano, uzetim zdravo za gotovo i izmanipulisanim. Isto se osećao oko Denija Mastersona . Sada ne veruje nikom osim svojoj supruzi Mili. U svom uskom krugu će držati samo porodicu", rekao je izvor za Daily Mail .

"Ešton ima strahove oko toga kako će se istraga odigrati. Oseća kao da Dediju nije problem da laže vlasti i izrekne imena nekih svojih slavnih prijatelja, ako bi to značilo da će izaći iz zatvora. Dedi sada može da kaže bilo šta, uradi bilo šta i okrene se protiv bilo koga. Svi koji su bliski Dediju se boje mogućnosti da će izneti lažne navode kako bi očistio svoje ime. Ako ga vlasti budu kontaktirale, on će u potpunosti sarađivati i nema šta da krije. Ešton zna da je sebi iskopao rupu ovim, ali nikad, u milion godina, nije mogao da veruje da je Dedi zaista radio ove užasne stvari", rekao je insajder.

Dedi je 2018. godine rekao da je njega i Eštona zbližio glumčev šou "Punk‘d". "Nazvao sam ga jedan dan i rekao: ‘Čuo sam da ćeš se našaliti sa mnom i ne mislim da je to dobra ideja. Ako to uradiš, neće se dobro završiti za tebe, ali mislim da možemo da se dogovorimo", ispričao je on. Dedi se bojao da će završiti u emisiji jer je smatrao da su neke podvale bile opasne. Od tada su počeli da se druže, a Kučer je ranije komentarisao i reperove zabave.