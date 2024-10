Samo godinu dana nakon što se saznalo za njihovu vezu 1982, Trudi je već bila trudna s njihovim prvim detetom, a on je krenuo na svetsku turneju s bendom The Police, na kojoj mu se ona i pridružila. Iste godine kada im se rodila ćerka, Sting se i zvanično razveo od Frensis.

"Ljudi me pitaju kako to da vam brak tako dugo traje, a ja im odgovaram - pa, to je zapravo neka vrsta čuda, ali mi ga ne uzimamo zdravo za gotovo. Ljubav je strast i sve te stvari, ali jako je važno da vam se osoba sviđa i da vam se sviđa da budete u njenom društvu, a to je nešto sasvim drugo. Zbog toga ljubav duže traje. Može se imati oboje i smatram da je to jako važno. Venčajte se za svog najboljeg prijatelja, odnosno prijateljicu", rekao je jednom prilikom muzičar.