Muzička legenda Sting nikada se nije stideo da se razmeće svojim ludorijama u spavaćoj sobi da ih svi vide. Tokom godina, frontmen The Police je izneo neke veoma intimne detalje o svom seksualnom životu, tvrdeći sve, od prepuštanja epski dugim tantričkim sesijama do potpunog veta od strane njegove supruge Trudi Stajler .

Sting je razvezao jezik kada se hvalio kako su on i njegova supruga Trudi Stiler radili na tome punih sedam sati uzastopno. Vremenom, Sting je postao gotovo sinonim za ideju tantričkog seksa. Legenda kaže da bi Stingovo i Trudino vođenje ljubavi moglo da traje od pet do 24 sata.

Trudi je, s druge strane, odbacila sesije kao puki „mit“ i rasvetlila kako je sve to moglo da počne. U razgovoru za The Sun otkrila je da su glasine potekle iz intervjua koji je Sting imao sa Bobom Geldofom, gde je rekla: „Geldof je rekao da je čovek od tri minuta, ali, pošto je Sting radio jogu, verovatno bi mogao da ide satima ."

"Sting je zatim dodao: 'Zar niste čuli za tantrički seks?' Tantrički časovi su se produžili i odjednom sam to radila po ceo dan. Pa, kad bi samo“, našalila se ona.

„Mislim da je to veoma opasno, jer je najlakši način da prikažete nekoga zaljubljenog ili nekog požudnog da budete zaljubljeni ili požudni. U to je vrlo lako upasti. Ako vodite ljubav sa lepim muškarcem ili lepom ženom - to je prilično privlačna ideja za vaše telo", rekao je pevač.