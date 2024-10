Kad je njen suprug Džej Zi primao Gremija za svoj doprinos muzičkoj industriji, i on je spomenuo Bijonse i činjenicu da nikad nije osvojila Gremija za album godine. "To nema smisla", rekao je.

Te 2009. godine dogodio se možda i najbizarniji trenutak u istoriji muzičkr industrije. Na dodeli MTV Video Music Awards Kanje Vest je prekinuo govor Tejlor Svift koja je u tom trenutku primala nagradu za najbolji ženski video za pesmu You Belong with Me.

Dok je Tejlor zahvaljivala publici, Kanje se popeo na pozornicu, uzeo mikrofon i izjavio da je Bijonse trebala dobiti tu nagradu za svoj video Single Ladies (Put a Ring on It), što je izazvalo šok u dvorani. Kasnije te večeri, nakon što je osvojila drugu nagradu, Bijonse je pozvala Tejlor da završi govor u kojem ju je Kanje prekinuo. To je (između ostalog) rezultiralo višegodišnjim neprijateljstvom Tejlor Svift i Kanje Vesta, no teoretičari zavera po TikToku sad tvrde da je Kanje ovako - "spasio život Tejlor Svift