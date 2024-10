Ron Hejl je glumio i u ABC sereiji "Ryan's Hope", od prve do poslednje epizode, a onda je u "General Hospital" dobio ulogu koja je takođe obeležila njegovu karijeru. Uzrok smrti još nije utvrđen , ova holivudska zvezda preminula je 27. avgusta, ali se tek sada saznalo za ovu tužnu vest, koju prenose brojni svetski mediji, poput "Daily Mail", "People", "Variety", "The Hollywood reporter" i mnogi drugi.

Čuveni glumac je od 1975. do 1989. glumio u "Ryan’s Hope", a onda je od 1995. do 2010. bio deo glumačke ekipe "General hospital", od 1997. do 2000. glumio je u "Port Charles", navodi People.