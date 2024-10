Neko je iz njegovog tima rekao Dajani da je Čarls naredio da se napravi narukvica za Kamilu, koju ona nosi i danas. To je zlatna narukvica s plavom pločicom na kojoj je ugravirano 'Gladys i Fred'. Tako su se Čarls i Kamila međusobno zvali.

"Jednog dana sam ušla u kancelariju tog čoveka i rekla: 'Oh, a šta je u tom paketu?', na šta mi je odgovorio: 'Ne biste trebali to gledati'. Rekla sam mu: 'Pa, idem pogledati'. Otvorila sam ga, a tamo je bila narukvica. Samo sam prokomentarisala: 'Znamo gde ovo ide'. Bila sam slomljena. To je bilo oko dve nedelje pre nego što smo se venčali', ispričala je Dajana, koje je za sebe govorila da je žrtveno jagnje.