"Ešton ima strahove oko toga kako će se istraga odigrati. Oseća kao da Didiju nije problem da laže vlasti i izrekne imena nekih svojih slavnih prijatelja, ako bi to značilo da će izaći iz zatvora. Didi sada može da kaže bilo šta , uradi bilo šta i okrene se protiv bilo koga. Svi koji su bliski Didiju se boje mogućnosti da će izneti lažne navode kako bi "očistio" svoje ime. Ako ga vlasti budu kontaktirale, on će u potpunosti sarađivati i nema šta da krije. Ešton zna da je sebi iskopao rupu ovim , ali nikad, u milion godina, nije mogao da veruje da je Didi zaista radio ove užasne stvari", rekao je insajder Dejli Mejla.

"Imam mnogo toga da kažem što ne bih smeo... Dakle, uh... Priče o Didijevim žurkama, to su neka čudna sećanja", rekao je on ranije, pisao je Page Six.