Šon Paf Dedi Kombs ostaje iza rešetaka uoči suđenja po saveznim optužbama za seksualnu trgovinu i reketiranje nakon hapšenja 16. septembra. Muzički mogul navodno želi da ispriča svoju stranu priče, a advokat Mark Agnifilo kaže da ne zna da bi mogao da ga spreči da svedoči. Međutim, dok taj dan ne dođe, Dedi je očigledno voljan da ide do krajnjih granica da plati kauciju , uključujući i izjavu da će „zabraniti“ ženama da uđu u svoj dom ako to znači da će biti pušten iz zatvora.

MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Prema pisanju NY Posta, Paf Dedi je rekao da će zabraniti svim ženama osim svoje majke i majkama njegove dece iz svog doma ako mu bude dozvoljeno da položi kauciju. Paf Dedi je takođe pristao na nedeljno testiranje na drogu i obećao da se neće sastajati ni sa kim ko bi se mogao smatrati svedokom ili saučesnikom. On je već dao pasoš i biće pod 24-časovnim nadzorom.

Njegovi napori da izađe iz pritvorskog centra Metropolitan u Bruklinu u Njujorku, gde se trenutno nalazi, do sada su bili neuspešni, a njegovo sledeće saslušanje zakazano je za 9. oktobar.

Dedi je navodno bio na prismotri zbog straha od samoubistva kada je prvi put ušao u ustanovu, ali to više nije slučaj, kao što je Mark Agnifilo rekao u dokumentarcu TMZ Presents: The Dovnfall of Diddi, da je njegov klijent „izuzetno pozitivan“ ispred njegovog suđenje. Advokat je rekao da svaki dan provodi nekoliko sati sa Šonom Kombsom i da je „njegova odlučnost jaka, uveren je, fokusiran je na svoju odbranu“.